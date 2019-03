Abuso di alcol alla guida: rifiuta l'alcoltest, oltre alla denuncia la multa è salatissima

I provvedimenti sono scattati nel corso di due diversi pattugliamenti allestiti dai carabinieri nel piovese e nell'Alta Padovana.

Ubriaco alla guida

Il posto di blocco in viale degli Alpini, poco lontano dalla stazione di Piove di Sacco, ha portato alla denuncia di un quarantanovenne di Correzzola fermato a bordo di una Fiat. Visibilmente alticcio l'uomo è stato sottoposto all'alcoltest che ha dato conferma ai sospetti dei militari. Con un valore di 1,54 grammi di alcol per litro di sangue, tre volte oltre il limite, è ora accusato di guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

Un rifiuto dalle pesanti conseguenze

Sorte ancora peggiore è toccata a un quarantenne di San Martino di Lupari fermato giovedì sera a Tombolo. Nonostante fosse chiaro che si era messo alla guida ubriaco, si è rifiutato di eseguire l'alcoltest. In questo caso le conseguenze sono le stesse previste per chi guidasse con un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l. Denunciato, si vedrà sospendere la patente fino a due anni e dovrà pagare una multa fino a 6mila euro. Il veicolo è stato confiscato.