Alticcio alla guida, chiama l'amica per recuperare l'auto ma anche lei è ubriaca

Lui viene fermato al volante mentre guida alticcio e, non potendo rincasare con il veicolo, chiama una conoscente per recuperarlo. Anche lei però era ubriaca.

Ubriaco e senza la patente

A incappare in una pattuglia della polizia stradale poco prima dell'una di notte di mercoledì è un quarantaduenne padovano. Supera il casello e gli agenti decidono di controllare la sua Fiat Punto. All'uomo vengono chiesti i documenti di guida e cominciano le sorprese. Sottoposto ad alcoltest fa registrare un valore di 0,71 g/l. Poco superiore al consentito, ma sufficiente a fargli rimediare una denuncia per guida in stato di ebbrezza e fargli ritirare la patente. Proprio controllando il documento si scopre che la patente gli era già stata revocata e la sua situazione precipita. Al volante non avrebbe potuto starci e la sanzione è esemplare: 5700 euro di multa e fermo del veicolo per tre mesi.

Amica poco affidabile

Il quarantaduenne, appiedato e alticcio, non è dunque bloccato a Padova Est. Gli agenti gli chiedono se abbia una persona di fiducia che possa recuperare lui e l'auto. Telefona a una conoscente di Abano, che mezz'ora più tardi arriva sul posto alla guida della sua Mercedes. Lei avrebbe preso in carico la Fiat, una terza persona avrebbe guidato la Mercedes. Qui la vicenda si fa a tratti grottesca, perché prima di avviarsi anche la sessantenne deve eseguire l'alcoltest. Il responso è inequivocabile: 0,6 g/l, denuncia e patente ritirata. Alla fine entrambi i veicoli sono stati affidati a un mezzo di soccorso stradale per il recupero.