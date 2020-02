Guidatori alticci, bici rubate e scenate all'ospedale: i controlli straordinari in provincia

É di tre uomini denunciati il bilancio del servizio straordinario organizzato tra la tarda serata e la notte di domenica dai militari nella zona delle Terme. Nel Piovese è scattato un quarto provvedimento.

Bicicletta rubata

Le accuse contestate sono le più varie: dalla guida in stato d'ebbrezza alla ricettazione, fino alle minacce. Per diverse ore gli uomini dell'Arma sono stati impegnati tra domenica e lunedì nel pattugliare il territorio fra il capoluogo e i colli Euganei, concentrandosi in particolare sulle principali arterie stradali e sui centri abitati. S.I., 28enne di origine romena ma residente a Padova è stato denunciato per ricettazione poiché è stato fermato in sella a una bicicletta rubata, risultata appartenere a un 47enne marocchino e di conseguenza sequestrata.

Alticci al volante

Un 44enne nativo della Moldavia è invece incappato in un posto di blocco mentre si trovava alla guida della sua automobile. Sottoposto ad alcoltest, ha fatto registrare un tasso alcolemico di 1,95 g/l (quasi quattro volte oltre il consentito) ed è quindi stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza mentre la patente gli è stata ritirata. Stessa sorte per un 36enne di Monselice fermato a Saonara dai carabinieri di Legnaro, che aveva nel sangue un tasso alcolemico di 1,79 g/l.

Tentata aggressione al pronto soccorso

L'ultima denuncia elevata dai militari di Abano Terme ha colpito il 28enne Z.D., pregiudicato residente a Cadoneghe. Il giovane era stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale della cittadina termale, dove però ha perso la calma scagliandosi contro i carabinieri che ha minacciato e tentato di aggredire fisicamente. Pur senza ferire nessuno la denuncia per minaccia e violenza a pubblico ufficiale è stata per lui inevitabile.