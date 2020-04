Esce di strada con l'auto e si ferisce alla testa: conducente incastrato dalle analisi

Vittima di un'uscita di strada che gli era costata un viaggio all'ospedale, un 50enne deve rispondere di guida in stato d'ebbrezza dopo l'ufficializzazione delle analisi mediche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente

Gli accertamenti erano stati disposti dai carabinieri di Carmignano di Brenta, intervenuti la sera dello scorso 3 febbraio per un incidente stradale avvenuto nel comune dell'Alta. Vi era rimasta coinvolta una sola automobile, guidata dal 50enne che originario della zona, che dopo aver sbandato era finita fuori strada. Il conducente era stato estratto e trasferito all'ospedale di Cittadella per alcune ferite rimediate al capo. Viste le circostanze dello schianto il padovano è stato sottoposto all'analisi del tasso alcolemico che non ha lasciato dubbi: al momento dell'incidente l'uomo aveva 2,63 grammi di alcol per litro di sangue. Un valore più di cinque volte superiore al consentito che ha portato a formalizzare nei suoi confronti una denuncia e il ritiro della patente.