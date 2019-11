Provoca un incidente stradale e ferisce una coppia: le analisi lo inchiodano, era ubriaco

Si è messo al volante dopo aver alzato il gomito, innescando un incidente in cui sono rimasti feriti un uomo e una donna. A distanza di due mesi quello che era inizialmente un sospetto ha trovato conferma, concretizzandosi in una denuncia.

L'incidente e le analisi

Il provvedimento ha colpito G.E., 28enne di Riese Pio X, a cui è stato notificato martedì mattina dai carabinieri di Piombino Dese. Erano stati loro a intervenire lungo la regionale 307 "strada del Santo" a Boscalto, nel comune di Loreggia, l'8 settembre. Ad aspettarli c'erano due auto accartocciate, la Renault Captur del 28enne e l'utilitaria di un 33enne del paese, che viaggiava con una donna. Come ricostruito nelle prime fasi d'indagine il veicolo della coppia era stato centrato dall'altro e i due padovani erano stati trasferiti d'urgenza all'ospedale di Camposampiero, da dove erano stati dimessi con prognosi di dodici e sei giorni. Stessa sorte per G.E., che se l'era cavata con qualche livido ma è stato affidato al nosocomio per eseguire gli esami tossicologici. Esami che a distanza di quasi due mesi hanno dato un responso inequivocabile: l'automobilista al momento dello schianto era ubriaco. Nel suo sangue è stato rilevato un tasso alcolemico di 1,92 g/l, che gli è costato una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.

Alticci al volante

Due sono i giovani che devono rispondere dello stesso capo d'accusa, fermati la notte tra lunedì e martedì nella zona di Legnaro, fortunatamente senza aver provocato incidenti di sorta. Un 23enne di Sant'Angelo di Piove è incappato in un posto di blocco in via Puccini, risultando positivo all'alcoltest con 1,84 g/l. Un 26enne di Piove di Sacco è invece stato intercettato lungo via Garibaldi mentre guidava la sua auto con un tasso alcolemico di 1,15 g/l.