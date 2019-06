Piomba su un furgone fermo al semaforo. Ferito e inchiodato dall'alcoltest: era ubriaco

Sono le 10.40 di domenica 16 giugno quando all'altezza di un semaforo nel comune di San Giorgio in Bosco una Ford Ka piomba sul retro di un Peugeot Boxer. A due giorni dall'incidente gli esami tossicologici hanno chiarito la possibile causa del tamponamento: l'uomo che l'ha innescato aveva bevuto.

L'incidente e gli esami

Alla guida della Ford c'era un uomo di Cittadella, che nell'impatto ha sbattuto contro il volante ferendosi il sopracciglio destro. Sul furgone tamponato c'era invece una 26enne padovana che ne è uscita illesa. Recuperato dall'ambulanza e trasferito all'ospedale per le medicazioni, il conducente è stato sottoposto alle analisi per verificare la presenza di alcol e stupefacenti nel sangue. Sul luogo dell'incidente i rilievi erano stati seguiti dai carabinieri del Nucleo radiomobile, che avevano immediatamente chiarito la dinamica: l'utilitaria si era schiantata sul furgone fermo al semaforo come se non lo avesse visto. Meno di due giorni dopo è arrivato il responso medico. L'uomo al volante della Ka aveva un tasso alcolemico di 1,61 g/l, più di tre volte superiore al consentito. Oltre al ritiro della patente e al sequestro dell'auto è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza.