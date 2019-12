Tampona un'automobile da ubriaco: era in bicicletta, ma non evita la denuncia

Delle due denunce per guida in stato di ebbrezza elevate dai carabinieri nella giornata di mercoledì, la più curiosa è senz'altro quella che ha colpito un 29enne, protagonista di un incidente innescato mentre viaggiava in bicicletta.

L'incidente

Il giovane, di origine marocchina e residente a Treviso, mercoledì stava percorrendo via Pozzetto a Cittadella in direzione di Rosà, dove attualmente vive. Lungo la strada è piombato addosso a una Lancia Y: un vero e proprio tamponamento, apparentemente senza motivo. Motivo che è invece divenuto chiaro quando sul posto sono arrivati i militari del Nucleo radiomobile, che come da prassi lo hanno sottoposto all'alcoltest. Il responso è stato positivo, con un valore di 0,89 g/l di poco superiore alla soglia che comporta la rilevanza penale. Il 29enne è quindi stato denunciato.

Posto di blocco

La stessa accusa ha colpito anche un 42enne fermato a Piazzola sul Brenta a bordo della sua berlina Chevrolet. Le sue condizioni psicofisiche hanno insospettito i carabinieri, che nel suo sangue hanno rilevato un tasso alcolemico di 1,49 g/l, tre volte oltre il consentito. Inevitabili dunque la denuncia e il ritiro della patente.