Brucia l'alt, scatta l'inseguimento in quartiere: era al volante ubriaco

Un'utilitaria che non si ferma all'alt della polizia e innesca un inseguimento nel cuore della notte. É finito con una denuncia il tentativo di fuga di un trentenne italiano.

La denuncia

Il ragazzo alle primissime ore di lunedì si trovava a percorrere le strade dell'Arcella a bordo di una Fiat Panda. Alle 2.30 è stato intercettato da una pattuglia della Squadra volante che ha inutilmente cercato di fermarlo. Il conducente ha invece proseguito la corsa, facendo scattare un breve inseguimento terminato lungo via Guido Reni nella zona San Carlo. Identificato in un padovano di 30 anni, l'uomo è risultato positivo all'alcoltest e di conseguenza è stato denunciato con l'accusa di guida in stato d'ebbrezza.

Tentati furti

Domenica mattina altre tre vetture erano state al centro di un intervento della polizia. In quel caso non si trattava però di automobilisti indisciplinati, bensì di tentativi di furto ai danni dei veicoli parcheggiati. Gli agenti alle 9.30 avevano infatti raggiunto via XX Settembre dove i proprietari dei mezzi avevano segnalato i tentativi di effrazione. Nessuno di questi era andato a buon fine e il raid con tutta probabilità risaliva alla notte precedente. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire agli autori del gesto grazie anche alle immagini che potrebbero aver immortalato le telecamere della zona.