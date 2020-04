L'incidente stradale dopo l'uscita fuori comune: il tasso alcolemico vale la denuncia

L'uscita di casa senza motivo e l'aver alzato il gomito sono costati una denuncia, una sanzione e il ritiro della patente a un padovano rimasto coinvolto in un incidente stradale domenica sera.

L'incidente

L'uomo viaggiava a bordo della sua auto nel comune di Piombino Dese, dove risiede. Per cause ancora al vaglio ha improvvisamente sbandato finendo con il veicolo fuori strada e venendo poi soccorso dai carabinieri intervenuti per i rilievi. Nonostante non fosse rimasto ferito e non abbia coinvolto altre persone nello schianto, il 47enne è stato sottoposto ad alcoltest facendo registrare un valore di 1,63 g/l, più di tre volte oltre il limite consentito per legge.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La multa

Gli accertamenti hanno portato a formalizzare nei suoi confronti una denuncia per guida in stato d'ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente e il sequestro dell'auto. All'uomo è poi stato chiesto per quale motivo di trovasse al di fuori della propria abitazione. Lui ha risposto di essere di ritorno da Massanzago, dove si era recato senza nessun motivo di necessità o urgenza. Elemento questo che lo ha reso un trasgressore delle norme anti Coronavirus e gli è valso anche una sanzione amministrativa.