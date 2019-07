Inseguimento nella notte per seminare la polizia: il motociclista era ubriaco

Oltre all'intervento notturno, qualche ora prima un'altra denuncia aveva colpito un clandestino scoperto a bordo di un'auto all'Arcella.

La fuga

É l'1.30 di mercoledì quando una volante di pattuglia a Brusegana intercetta una motocicletta Honda Africa Twin che, alla vista degli agenti, tenta di seminarli lungo via Santi Fabiano e Sebastiano. Fermato il mezzo, al motociclista sono stati chiesti i documenti e visto il suo stato alterato è stato sottoposto ad alcoltest. L'esito è stato positivo, rendendo inevitabile la denuncia per guida in stato di ebbrezza e una multa per aver violato il codice della strada nei confronti del 39enne.

Clandestino a bordo

Deve invece rispondere di ingresso illegale in Italia il tunisino fermato a bordo di una Volkswagen Golf alle 20.40 di martedì in via Dini, insieme a un conoscente. Mentre i documenti di quest'ultimo sono risultati in regola, il nordafricano ne era sprovvisto in quanto irregolare ed è stato accompagnato in questura per l'identificazione.