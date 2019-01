L'alcol tradisce l'automobilista: denuncia e ritiro della patente dopo aver alzato il gomito

I due pre test non hanno lasciato scampo a un automobilista, fermato nel cuore della notte in zona Arcella.

Il controllo

Erano da poco passate le 4 di giovedì quando l'uomo, un 37enne residente nell'Alta Padovana, è incappato in un posto di blocco della polizia in via Vianello. Gli agenti hanno alzato la paletta e fatto accostare la Bmw Serie 1 che procedeva in modo incerto e come da prassi hanno sottoposto il condicente al test alcolemico. La prima soffiata ha rilevato un valore di 1,81 grammi di alcol per litro di sangue, sceso a 1,77 con il secondo tentativo pochi minuti dopo. Immediata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente e sequestro del veicolo, essendo di proprietà del 37enne.