Tasso alcolico da record e tracce di droga nel sangue: la denuncia è inevitabile

A incappare nelle verifiche un uomo orientale e una giovane padovana, quest'ultima positiva anche al test per gli stupefacenti.

Saonara

Un commerciante trentanovenne di origine cinese è stato fermato in serata a Saonara dai carabinieri di Legnaro. A bordo della sua Audi è stato sottoposto all'alcoltest che ha registrato un valore superiore al consentito, anche se di poco. La rilevazione ha confermato un tasso alcolemico di 0,85 grammi di alcol per litro di sangue, sufficiente a fargli rimediare una denuncia, la sospensione della patente e una multa.

Gazzo

Stessa sorte per una ventiduenne dell'Alta, fermata con un tasso alcolemico quasi da record: la cifra di 2,96 g/l riscontrata dall'alcoltest non le ha dato scampo. Oltre al livello alcolico quasi sei volte oltre il consentito, è risultata positiva anche al consumo di cannabinoidi perciò oltre alla denuncia subirà conseguenze più severe sulla sospensione della patente e la sanzione economica.

Arcella

E aveva decisamente esagerato con l'alcol anche il venticinquenne padovano incappato alle 23 di martedì in una volante della polizia in via Cardinal Callegari all'Arcella. Era a bordo di uno scooter con un'andatura piuttosto incerta, tanto che i poliziotti hanno deciso di chiedere il supporto della polizia locale per eseguire l'alcoltest. 2,74 alla prima prova e 2,85 alla seconda il responso che gli ha fatto rimediare la denuncia.