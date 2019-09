Ristorante la sera, discoteca abusiva la notte: dopo il blitz chiude i battenti

Finita la cena, il piano terra del Radio City Music Hall al civico 62 di via Palestro diventava una sala per i balli latinoamericani, con tanto di palco per il dj, luci e guardaroba. Per simili feste però il locale non aveva alcuna autorizzazione, né sistemi di sicurezza adeguati. A scoprirlo sono stati mercoledì gli agenti della Divisione polizia amministrativa che da tempo lo tenevano d'occhio.

Una sfilza di irregolarità

L'illecita attività di discoteca non era affatto tenuta nascosta dal titolare 60enne, che pubblicizzava le serate danzanti sui profili social del ristorante. E non si è trattato di un episodio isolato, ma di un appuntamento settimanale che andava avanti almeno dallo scorso dicembre. Numerose le accuse a carico del gestore padovano, dall'esercizio abusivo (che gli è valso una denuncia e una sanzione amministrativa, oltre alla segnalazione al Comune per l'immediata chiusura) fino alla violazione delle norme antincendio.

Il controllo a sorpresa

Al blitz di mercoledì sera hanno partecipato gli agenti della questura e i vigili del fuoco, scoprendo che gli estintori presenti all'interno erano tutti scaduti e che l'uscita di sicurezza era impraticabile. Dopo la cena i tavoli erano stati addossati alle pareti, creando una pista da ballo che accoglieva circa cento persone. Una vera e propria discoteca aperta a tutti, con tanto di guardaroba e dj in console, con mixer, casse e luci professionali. Lo stesso disc jockey, interrogato dagli agenti, si è scoperto prestare servizio a pagamento ogni mercoledì sera da circa nove mesi.

I provvedimenti

Il titolare 60enne oltre alla denuncia si vedrà comminare multe salate sia per il mancato rispetto delle norme di sicurezza che per l'esercizio di un'attività non autorizzata. Azioni alle quali non è nuovo: per gli stessi motivi era infatti già stato in passato denunciato.