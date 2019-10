Colpi di fucile a ridosso di un'abitazione: per il cacciatore scatta la denuncia

Una tranquilla domenica, bruscamente interrotta da una serie di spari. Vicini, vicinissimi a un'abitazione privata il cui proprietario ha deciso di allertare i carabinieri portando alla denuncia di un concittadino.

La segnalazione e la denuncia

S.R., 50enne di Agna, domenica era impegnato in un uscita nelle campagne del paese. Armato di fucile regolarmente detenuto si stava dedicando all'hobby della caccia, quando ha esploso alcuni spari in prossimità di una casa privata. Colpi che hanno terrorizzato il proprietario di 59 anni, che visto il pericolo corso ha deciso di rivolgersi ai militari. La pattuglia si è precipitata sul posto, raccogliendo la testimonianza e rintracciando il cacciatore. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che effettivamente le fucilate non avevano tenuto conto dei cento metri di distanza da mantenere rispetto agli edifici. Una trasgressione costata al 50enne una denuncia per esplosioni pericolose, oltre al sequestro dell'arma.