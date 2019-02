Il pusher abbandona il bottino: per garantirsi la fuga fa scoprire la droga

Un sostanzioso quantitativo di droga recuperato in zona Fiera e un irregolare denunciato che bazzicava fuori da un bar. É la doppia operazione condotta giovedì sera dalla Squadra volante della questura.

Droga abbandonata

A permettere il ritrovamento di un plico con 50 grammi di marijuana è stata la fuga di uno spacciatore che, incrociata la volante in via Tommaseo, è scappato gettando a terra un sacchetto con alcuni involucri all'interno. L'uomo è riuscito a dileguarsi mentre la droga è stata sequestrata. Immessa sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato diverse centinaia di euro.

Incurante dell'espulsione

Qualche ora dopo, alle 21.30, gli agenti hanno controllato due uomini che camminavano all'esterno di un bar di via dei Colli. Uno di loro era senza documenti, perciò mentre l'altro veniva lasciato allontanare lui è stato portato in questura. Identificato nel 38enne tunisino S.I. si è scoperto che non sarebbe dovuto essere in Italia. Nell'ottobre 2017 era stato colpito da un decreto di espulsione del questore di Trapani che, non essendo stato rispettato, gli è costato una denuncia.