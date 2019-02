Sequestra il cellulare al suo debitore: la vittima lo fa denunciare per estorsione

La vicenda è alquanto curiosa, perché gli agenti intervenuti in aiuto del derubato hanno assistito a un rimpallo di responsabilità

La richiesta di aiuto

Sono le 11.20 di mercoledì quando una pattuglia della Squadra volante viene fermata in strada da un uomo dello Sri Lanka. Racconta ai poliziotti di aver appena incrociato l'uomo che qualche giorno prima gli ha rubato lo smartphone. Non ha dubbi, è lui. Indica agli agenti un nigeriano, prontamente interrogato.

La scoperta

L'africano vuota le tasche e spunta proprio il cellulare incriminato: non prova nemmeno a negare, ma dà una spiegazione particolare. Lo aveva preso lui, ma non per rubarlo. L'asiatico gli avrebbe infatti dovuto dei soldi e non riuscendo a farsi saldare il debito, il nigeriano avrebbe preso in pegno il telefonino in attesa del pagamento. Il metodo poco ortodosso non è però bastato a convincere gli agenti, trattandosi di fatto di un'estorsione. Portati entrambi in questura e identificati, l'africano è stato denunciato e ha dovuto restituire il maltolto.