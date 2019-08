Evade dai domiciliari ma viene rintracciato in un'altra provincia: chiesto l'inasprimento della pena

Aveva altri 10 mesi da scontare per spaccio. E doveva farlo nella sua abitazione. Ora, invece, rischia ben di peggio: guai in vista per Z.F., 59enne di Santa Margherita d'Adige denunciato dai carabinieri della locale stazione per evasione.

L'evasione

La storia è molto semplice: i militari dell'Arma vanno a casa sua per un controllo ma lui non c'è, iniziano a cercarlo nei dintorni, lo trovano a Lendinara (Rovigo) e lo riportano nella sua abitazione. Ma non è finita qui: alla luce dell'evasione è stato richiesto l'aggravio di pena, vale a dire il carcere.