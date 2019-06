Esce di casa nonostante i domiciliari: rintracciato dopo l'evasione

Una nuova macchia va a sporcare la fedina penale di B.S., 50enne padovano che sta scontando un periodo agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Selvazzano.

La denuncia

Lì domenica si sono presentati i carabinieri del paese per uno dei consueti controlli sul rispetto della norma cautelare. Quando hanno suonato alla porta però nessuno ha risposto: l'uomo non era in casa e non aveva richiesto alcun permesso speciale, che deve essere approvato dal giudice. Una breve ricerca in zona ha permesso di rintracciarlo e nei suoi confronti è scattata una denuncia per evasione. Visto il nuovo provvedimento, non è escluso che la pena che il 50enne sta scontando per reati legati alla falsificazione, possa essere inasprita.