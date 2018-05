Finge un malore per non essere controllata: addosso ecstasy e denaro in contante

Un ragazzo e una ragazza cinesi stati bloccati per un controllo a bordo della loro automobile in via Baviera. Una volta fermati, la donna ha finto un malore per non essere perquisita. Addosso la polizia gli ha trovato due pasticche di ecstasy e 2500 euro in contanti. Per lei è scattata la denuncia per sostituzione di persona e spaccio.

La perquisizione

A quel punto è eseguita una perquisizione domiciliare grazie a un mazzo di chiavi in possesso della 24enne che ha anche mostrato la fotocopia di una carta d’identità risultata falsa. Nell’abitazione è stata trovata un’altra connazionale irregolare sul territorio italiano. Le due donne sono state mandate al Cie di Roma.