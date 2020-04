Esce di casa senza i documenti durante l'emergenza: le bugie gli valgono una denuncia

Sperava di evitare una multa salata, invece si è trovato a fare i conti anche con una denuncia.

Il controllo

Il 49enne E.C., nativo della Moldavia ma da tempo residente a Selvazzano Dentro, giovedì mattina è uscito dalla sua abitazione senza alcun valido motivo. Quando lungo via Euganea si è trovato davanti i militari ha dovuto giustificare la propria presenza in paese. Inevitabile la richiesta dei documenti per l'identificazione, alla quale lo straniero ha risposto di non averli con sé. A quel punto ha rifilato ai carabinieri un nome di fantasia, sperando ingenuamente che l'eventuale sanzione venisse emanata nei confronti del suo alias inesistente. Un'idea immediatamente infranta, poiché è bastato un rapido controllo per portare a galla le sue menzogne e la sua reale identità. Oltre alla sanzione per aver violato le norme anti contagio, il 49enne è perciò stato anche denunciato penalmente per false attestazioni.