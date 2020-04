«Sono andato al supermercato»: la falsa dichiarazione vale la denuncia

Non solo si trovava fuori dal comune di residenza, ipotesi non consentita dal Dpcm del 22 marzo se non per motivi di lavoro e salute, ma per giustificarsi ha anche dichiarato il falso finendo denunciato.

Il controllo

Essere scoperti fuori dalla propria residenza senza valido motivo dal 25 marzo non è più un reato penale, ma una violazione amministrativa che viene punita con una sanzione pecuniaria. Restano però casi particolari ancora passibili di denuncia. Un esempio è quello delle false attestazioni, quando la persona controllata dichiara di trovarsi fuori casa per un motivo che al termine degli accertamenti risulta diverso da quello reale. É accaduto lunedì pomeriggio a Legnaro, dove i carabinieri hanno imposto l'alt a un 48enne di Sant'Angelo di Piove di Sacco. L'uomo ha riferito di essere stato in un supermercato lungo la Romea, mettendolo nero su bianco sul modulo di autocertificazione. É però bastato un rapido controllo per appurare come il padovano in quel negozio non avesse messo piede. Nei suoi confronti è dunque scattata la denuncia per false dichiarazioni, unita alla multa per essere uscito dal comune di residenza senza valido motivo.