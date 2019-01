Sbronza molesta al grande magazzino: ubriaca fradicia, si rifiuta di dire il suo nome

Un intervento in piena notte per recuperare e calmare una donna che aveva decisamente alzato il gomito. Cosa l'abbia spinta fino in zona industriale è ancora da chiarire.

L'intervento

Ad arrivare al Maap, mercato agroalimentare di corso Stati Uniti, in zona industriale, alle 4 di mercoledì è stata una volante della polizia. Sul posto era stata segnalata una donna che, completamente ubriaca, si aggirava urlando con atteggiamento molesto. Gli agenti non hanno impiegato molto tempo per rintracciare la 40enne S.S., di Senigallia. Identificarla però è stato tutt'altro che semplice. Biascicando la donna si è rifiutata categoricamente di dare le proprie generalità.

La denuncia

Calmata e portata in questura si è finalmente capito chi fosse e sono scattate una denuncia per false attestazioni e una multa salata per ubriachezza molesta. Come e perché sia arrivata fino al grande mercato ortofrutticolo è ancora al vaglio degli inquirenti.