Traffico illegale di cuccioli di cane: denunciato un 42enne, bloccato in autostrada

Sembrava un normalissimo controllo. E invece ha portato alla scoperta di un doppio reato: un uomo di 42 anni è stato denunciato per falso materiale e traffico illecito di animali da compagnia.

La dinamica

È successo nella giornata di venerdì: una pattuglia della polizia stradale di Rovigo ha fermato e controllato sull’autostrada A13 Bologna-Padova in direzione nord una Renault Scenic, guidata da un 42enne originario di Molfetta. A una prima occhiata gli agenti hanno subito notato sul sedile posteriore del veicolo due trasportini per animali di piccola taglia contenenti due piccoli maltesi di colore bianco ed un cucciolo di barboncino di colore marrone. Il conducente ha esibito i passaporti dei piccoli passeggeri agli agenti, i quali però, dopo un'attenta analisi, hanno notato una palese differenza tra l’età indicata sul documento e la dimensione dei piccoli animali. I poliziotti hanno quindi contattato il servizio veterinario della Ulss 18 di Rovigo, che ha inviato sul posto il medico di turno. E dopo un controllo approfondito da parte del veterinario è risultato che i dati inseriti nei microchip applicati sui cuccioli non corrispondevano a quelli riportati sui passaporti: l’età reale dei cuccioli, non superiore ai 70 giorni di vita, non poteva difatti ritenersi compatibile con quella trascritta sul documento di 110 giorni. Gli agenti hanno denunciato il conducente per i reati di falso materiale e traffico illecito di animali da compagnia e sequestrato il veicolo, mentre i tre cuccioli sono stati affidati al “Rifugio Cipa” di Fenil del Turco (Rovigo).