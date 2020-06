Notte nell'hotel a quattro stelle a spese di un coetaneo per una coppia di ventenni

Una notte in un lussuoso hotel del centro storico di Padova, nella magica cornice del Ghetto, per festeggiare le prime serate del nuovo anno. Il tutto però a spese di un'ignara vittima.

Il raggiro

É il piano messo a punto da due giovani veneti, il 24enne padovano B.J. e la 25enne R.M. di Volpago del Montello (Treviso). La coppia il 7 gennaio scorso ha prenotato una stanza del Majestic Toscanelli di via dell'Arco, pagando 213 euro. Pagamento effettuato fornendo i dati di una carta di credito prepagata che tuttavia era intestata a un 23enne di Linarolo (Pavia). Quando quest'ultimo si è reso conto di quella spesa che non gli apparteneva si è rivolto ai carabinieri, mettendo in moto un'indagine per risalire ai responsabili. Indagine che grazie ai militari di Prato della Valle è approdata nel capoluogo euganeo e ha permesso di identificare la giovane coppia che, a quanto ricostruito, sarebbe riuscita a carpire in modo fraudolento le credenziali della tessera del lombardo, utilizzandola poi a proprio piacimento. A fronte degli accertamenti il 24enne e la 25enne sono ora stati denunciati per frode informatica e indebito utilizzo di carta di credito.