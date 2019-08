Inseguimento a sirene spiegate tra le vie cittadine: denunciato anche un minorenne

Prima in scooter, poi a piedi. Con esito fallimentare: due tunisini di 17 e 31 anni sono stati denunciati dalla polizia di Padova al termine di un inseguimento.

I fatti

Ore 23.30 di venerdì 9 agosto, zona Plebiscito a Padova: una volante intercetta uno scooter con a bordo due giovani intimando loro di fermarsi per un controllo. Peccato che i due, alla vista della polizia, decidano invece di accelerare, scappando per le vie cittadine. Ne nasce un inseguimento a sirene spiegate lungo via Viotti, via Pizzolo e via Menabuoi, col conducente dello scooter che cerca di seminare la volante senza rispettare la segnaletica stradale e con manovre pericolose, come ad esempio frenare repentinamente per farla sbandare. La svolta in via Menabuoi: dopo averla imboccata in contromano i due nordafricani gettano a terra lo scooter e continuano a scappare a piedi salvo venire raggiunti e bloccati dagli agenti in via Durer. Il 31enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e appropriazione indebita nonché sanzionato per violazioni al codice della strada tra cui guida senza patente e per non essersi fermato all’alt intimato dagli operatori, mentre il 17enne passeggero, incensurato, è stato indagato solo per resistenza a pubblico ufficiale.