Ruba il furgone dell'ex moglie e lo intesta alla madre: lo scovano in Romania

Si è impadronito del furgone della ex compagna e indisturbato è arrivato fino in Romania, dove ha intestato il mezzo alla madre. Solo dopo una scrupolosa indagine gli inquirenti lo hanno individuato e stanno lavorando per restituire il mezzo.

Il furto

Oggetto del contendere è un Renault Trafic intestato a una 44enne di Borgoricco, ex moglie del denunciato. Dopo la fine della relazione l'uomo, 50enne di origine turca ma nativo della Romania, è tornato nel Paese d'origine. Per farlo ha però utilizzato il veicolo della donna, sparendo in un periodo compreso tra marzo e maggio scorsi. La vittima non riuscendo più a rintracciarlo né ad avere notizie del furgone, si è rivolta ai carabinieri di Campodarsego che hanno avviato un'indagine.

La denuncia

É attraverso gli accertamenti che hanno scoperto il rientro in patria del 50enne, e solo grazie alla cooperazione della polizia estera sono riusciti a rintracciare il mezzo. In Romania l'uomo era riuscito a farlo intestare alla madre, cosa che sta complicando non poco il rimpatrio del veicolo. Una volta individuato e denunciato V.D. per furto, sono infatti state avviate le formalità del caso per poter recuperare il Renault e restituirlo alla legittima proprietaria.