La moda val bene una denuncia: il furto da nove euro costa caro a una diciannovenne

Non ha nemmeno vent'anni e per un furto da meno di dieci euro si è macchiata la fedina penale con una denuncia. É la giovanissima scoperta domenica sera in uno dei negozi più celebri tra gli adolescenti di Padova.

Un riferimento per i ragazzi

Via Roma, cuore dello shopping padovano. Specialmente nel fine settimana, quando anche da fuori città tantissimi scelgono di trascorrere un pomeriggio in centro. Ieri, nonostante il brutto tempo ma invogliati dai saldi, decine di persone hanno affollato i negozi, in particolare quelli che commerciano i brand più alla moda e a prezzi contenuti. Tra loro c'era anche una 19enne di Noventa Vicentina che alle 18 ha scelto di concedersi un giro all'interno di Pull&Bear.

La denuncia

Quando ha cercato di tornare in strada senza aver acquistato nulla si è però vista fermare dagli addetti alla sicurezza che già da qualche minuto la tenevano d'occhio. Le hanno chiesto di vuotare la borsetta, trovandovi la prova dei loro sospetti. Sul fondo c'era un capo d'abbigliamento, in vendita a 9,90 euro, che era riuscita a nascondere. Nel frattempo è arrivata sul posto una volante della polizia allertata dai dipendenti che ha fatto restituire la merce e trasferito la giovane in questura per l'identificazione. Incensurata, la 19enne è stata denunciata per tentato furto.