Si masturba nel piazzale dei bus e prova a rubare una bici davanti al comando dei carabinieri: denunciato

Decisamente fuori controllo. E senza ritegno: i carabinieri del Normi di Padova hanno denunciato M.H., 28enne di origini pakistane senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, per tentato furto aggravato, rifiuto di indicazioni sulla propria indentità e atti osceni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Tutto ha inizio nel primo pomeriggio di venerdì 29 maggio in viale della Pace a Padova, nel piazzale da cui partono gli autobus extraurbani: i militari, durante un controllo, sorprendono l'uomo mentre pratica dell'autoerotismo su una panchina in bella vista. Immediatamente bloccato, il pakistano si rifiuta di fornire le proprie generalità e viene accompagnato in comando per le operazioni di identificazione. Una volta completate il 28enne esce e fa qualcosa di altrettanto incredibile, ovvero cercare di asportare una bicicletta dalla rastrelliera posizionata a ridosso dell’ingresso e di proprietà di un cittadino che stava formalizzando una denuncia. Subito notato, viene fermato dai carabinieri e ulteriormente denunciato.