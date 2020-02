Rubava dalle auto parcheggiate grazie a un telecomando "magico": incastrato il ladro seriale

Per i suoi colpi usava un telecomando "magico". Il trucco, però, è stato scoperto: M.M., uomo di origini algerine, è stato denunciato dalla polizia di Padova per furto aggravato.

I fatti

L'area scelta? Il parcheggio di piazza dell'Insurrezione, in pieno centro storico a Padova: grazie a un particolare dispositivo in grado di inibire la trasmissione delle radiofrequenze utilizzate dalle chiavi delle auto l'uomo impediva la chiusura centralizzata delle portiere riuscendo così ad entrare senza problemi nei veicoli per rubare ciò che si trovava al loro interno. Una tecnica adottata anche qualche giorno fa, quando le telecamere del parcheggio lo hanno immortalato mentre prelevava un borsello da un'auto per poi allontanarsi. La sua ripetuta presenza è stata però notata dal personale di Aps in servizio, che appena lo ha rivisto nella mattinata di sabato primo febbraio non ha esitato a chiamare la polizia: gli agenti della sezione volanti, giunti prontamente sul posto, lo hanno fermato, identificato e successivamente indagato per furto aggravato.