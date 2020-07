Tradito dai vestiti indossati durante i colpi: denunciato il ladro di bici

Fregato dalle telecamere di videosorveglianza e dagli abiti indossati durante il colpo: i carabinieri di Piazzola sul Brenta hanno denunciato A.A., 47enne di origini romene residente a Camisano Vicentino (Vicenza) già sottoposto a obbligo di dimora, per furto aggravato in concorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Tutto ha inizio il 3 e 7 luglio, quando l'uomo - in concorso con altre due persone in corso di identificazione - ha sottratto da due centri commerciali di Fontaniva e Piazzola sul Brenta quattro biciclette (due elettriche e due tradizionali) del valore complessivo di 2.800 euro. Credeva di averla fatta franca, ma grazie alle indagini effettuate anche attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza e al riconocimento fotografico i militari dell'Arma sono riusciti a risalire al responsabile denunciandolo nella mattinata di sabato 18 luglio e sequestrando non solo gli smartphone utilizzati durante i colpi ma anche gli indumenti indossati dal 47enne durante i colpi.