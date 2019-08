«Che bella collanina». E gliela ruba con l'inganno: 21enne denunciato dopo la fuga in motorino

Era riuscito a "gabbarlo". Ma non per molto: R.U., 21enne di origini moldave residente a Este e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per furto aggravato.

I fatti

Succede tutto a Este: la vicenda inizia nella serata di venerdì 16 agosto, quando il giovane avvicina un 18enne del posto complimentandosi per la sua collanina in oro (del valore di 3.000 euro). Una volta conquistata la sua fiducia riesce addirittura a fargliela togliere dal collo con la scusa di vederla meglio: la mossa successiva, però, è quella di afferrare la collanina e fuggire a tutto gas sul suo scooter col facile bottino. Il neomaggiorenne va a denunciare il tutto ai carabinieri, ma non riesce a fornire l'identità dell'altro ragazzo in quanto i due non si conoscono: ci pensano allora i militari dell'Arma a stanarlo grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e a denunciarlo, recuperando la preziosa collanina.