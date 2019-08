Dalla spaccata in farmacia all'auto rubata: incastrati i due ladri incalliti

Dei ladri “multitasking”. Quando si commette un errore, però, lo si paga: i carabinieri di Castelbaldo hanno denunciato O.A., 43enne croato, e A.R., 23enne della provincia di Rovigo, per furto aggravato in concorso.

I fatti

Il momento chiave dell'indagine risale al 4 luglio, quando i due uomini vengono fermati a Castelbaldo a bordo di un'auto rubata dopo che alcuni residenti avevano segnalato ai carabinieri la loro presenza in quanto si aggiravano in paese con fare sospetto. Un fatto che porta i militari dell'Arma ad effettuare alcuni controlli incrociati per verificare che la coppia non abbia compiuto altri colpi in passato. E l'intuizione è quella giusta: con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza si scopre che i due uomini avevano effettuato il 13 giugno un furto con spaccata presso la farmacia “Ai Ferri” di Albignasego, da cui avevano sottratto 800 euro. Ed è scattata la doppia denuncia.