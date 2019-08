Minorenni "affamati": rubano cibo dallo stand della sagra paesana, scatta la doppia denuncia

Uno "spuntino notturno" decisamente costoso: B.Y., 17enne marocchino residente a Carmignano di Brenta, e C.A.R., 16enne nativo del Burkina Faso e domiciliato a Schio (entrambi noti alle forze di polizia per reati specifici) sono stati denunciati dai carabinieri per furto aggravato in concorso.

I fatti

Tutto ha inizio nella notte di domenica 4 agosto a Carmignano di Brenta, quando vengono sottratti dei generi alimentari dallo stand gastronomico (allestito in occasione della manifestazione "Estate Carmignanese") di proprietà di un 49enne di Grantorto, il quale si accorge del furto in quanto trova un taglio sul telone di copertura. L'uomo denuncia il fatto, ma due notti più tardi viene concesso il bis: nuova irruzione nello stand, e altro cibo rubato per un totale di 200 euro. Le indagini dei militari dell'Arma, però, danno i frutti sperati. E per i due minorenni scatta la doppia denuncia.