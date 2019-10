Affitta casa, dopo un anno scopre che il proprietario le rubava il metano

Lo scorso anno ha preso in affitto un appartamento, ha sbrigato tutte le pratiche e attivato i contratti per le utenze. Per mesi tutto è filato liscio, fino a quando un bolletta astronomica non ha portato a galla un furto in piena regola.

La vittima

Protagonista suo malgrado della vicenda è una 28enne di origine marocchina che vive a Carmignano di Brenta. Nel 2018 si è trasferita in un appartamento del complesso Grimani in via Roma, affittandolo da un proprietario italiano. Un affare andato a buon fine, che non le ha mai fatto subodorare nulla di strano. La donna si è intestata i contratti delle varie utenze, tra cui quella del gas metano. E proprio una bolletta legata a quest'ultimo ha scoperchiato l'inganno ordito dal padrone di casa.

La scoperta

Qualche settimana fa la giovane ha ricevuto un conguaglio da 1.500 euro. Una cifra e dei consumi fortemente sproporzionati rispetto al reale, che l'hanno spinta a vederci chiaro. É andata a controllare il contatore nel locale condominiale e ha scoperto una serie di manomissioni. Il risultato? Stava rifornendo di gas anche altri appartamenti del palazzo.

La denuncia

Fatto di cui ha immediatamente informato i carabinieri di Carmignano, che hanno scoperto come tutti gli alloggi interessati appartenessero alla stessa persona, il proprietario italiano. Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che l'uomo non solo sapeva tutto, ma era stato lui stesso a manomettere il contatore. Atto che ha comportato un vero e proprio furto, poiché il metano rubato apparteneva a una fornitura intestata alla 28enne, e alla conseguente denuncia. Resta da capire se gli altri inquilini fossero in qualche modo consapevoli o coinvolti nella vicenda.