Stacca i dispositivi antitaccheggio e cerca di scappare a gambe levate: bloccato nella vicina piazza

Aveva pianificato il tutto. O quasi: un 36enne di origini marocchine e pregiudicato, è stato denunciato da una pattuglia della Sezione Volanti della Questura di Padova per furto aggravato.

I fatti

Tutto ha inizio nel pomeriggio di lunedì 6 luglio, quando l'equipaggio della volante, in transito per via San Fermo a Padova, viene avvicinato dal direttore del negozio di abbigliamento "OVS", il quale riferisce di esser stato qualche minuto prima vittima di un furto ad opera di un uomo che, entrato in camerino con diversi capi d’abbigliamento da provare, ne è poi uscito sprovvisto guadagnando frettolosamente l’uscita: insospettito da tale condotta il direttore si è subito recato nello stanzino notando che sul pavimento vi erano dispositivi antitaccheggio rotti e realizzando così che lo straniero si era impossessato degli indumenti senza pagarli. Gli operatori, in base alle indicazioni fornite dal direttore su caratteristiche fisiche, indumenti indossati e via di fuga imboccata dal ladro, sono prontamente intervenuti e dopo un inseguimento a piedi hanno fermato in piazza Gasparotto l'uomo, che stava cercando di fuggire correndo in direzione Corso del Popolo. Sottoposto a perquisizione, il 36enne è stato trovato in possesso di vari capi d’abbigliamento occultati nello zaino con etichette e grucce ancora inserite, oltre a un coltello e agli attrezzi da scasso serviti al ladro per rompere i dispositivi antifurto. Il nordafricano, inoltre, è stato deferito in quanto in possesso di meno di un grammo di cocaina.