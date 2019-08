Il tentativo di spesa gratis al supermercato va in fumo: denunciata per furto aggravato

Ha provato a sfruttare la capienza della sua borsa. Ma invano: R.D., donna di origini moldave residente e Villafranca Padovana, è stata denunciata dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Padova per furto aggravato.

I fatti

È successo giovedì primo agosto a Padova: la donna si è recata presso il supermercato "Prix" di via Montà cercando di trafugare generi alimentari per un valore di 30 euro. Il tentativo, però, è andato in fumo: niente spesa gratis, denuncia a piede libero e merce prontamente rimessa sugli scaffali.