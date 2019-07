Approfitta della sua amicizia per sottrarle 5mila euro di gioielli e argenteria: denunciato 66enne

Come prendere alla lettera il detto “chi trova un amico trova un tesoro”: un 66enne è stato denunciato dai carabinieri di Selvazzano per furto aggravato.

I fatti

Teatro della vicenda proprio Selvazzano Dentro, dove abitavano sia l’uomo che la vittima, ovvero una signora 80enne legata a lui da un rapporto di amicizia. O almeno così credeva, perché in realtà il 66enne ha approfittato della libertà di accesso a casa dell’anziana (con la scusa di aiutarla in alcuni lavori domestici) per rubarle gioielli e argenteria. Passo successivo: cercare di vendere il tutto a un “compro oro” locale, che aveva valutato la merce 3.800 euro (a fronte di un reale valore di 5.000). Salvo poi chiamare insospettito i carabinieri della locale stazione, i quali sono risaliti all’uomo denunciandolo.