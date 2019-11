Aspiranti ladri seriali di superalcolici: ventenni pizzicati a ripetizione nei supermercati

Una prima denuncia non è servita a farli desistere da quello che sembra essere diventato il loro chiodo fisso: rubare superalcolici dai supermercati di via Regia a Vigonza.

I furti

Il reato contestato al 27enne Q.G. e al 24enne C.F. passa quindi dal tentato furto al furto aggravato, oggetto del secondo provvedimento notificato loro mercoledì dai carabinieri. La coppia di ventenni, formalmente residenti a Udine ma di fatto senza fissa dimora, è accusata di aver colpito a più riprese all'IperCoop e al Famila. A incastrarli è un'indagine nata nelle ultime due settimane, che li collega a diversi furti. In particolare fra il 23 e il 25 ottobre i due avrebbero in più occasioni sottratto diverse bottiglie di alcolici dagli scaffali del Famila, mentre il 27 il tentativo all'IperCoop sarebbe sfumato con la restituzione del bottino da 360 euro dopo essere stati sorpresi dalla sorveglianza. Fatto quest'ultimo che era già costato loro una denuncia per tentato furto in concorso e che ha dato una svolta decisiva agli accertamenti già in corso da qualche giorno, confluiti poi nel secondo provvedimento.