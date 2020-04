Si imbottisce di alimentari per eludere i controlli: il furto va in fumo e scatta la denuncia

Aveva quasi portato a termine il suo scopo raggiungendo l'uscita con quasi 80 euro di refurtiva nascosti addosso. L'intervento della vigilanza ha però infranto i piani di una 46enne romena, denunciata per furto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il colpo

Mercoledì la donna è entrata come una normale cliente nel supermercato Alìper di via Saetta, nel quartiere Arcella. A lungo si è intrattenuta tra le corsie, tanto che i suoi movimenti hanno attirato l'attenzione degli addetti alla vigilanza privata del negozio. Questi, quando la donna ha cercato di infilare l'uscita senza spesa, l'hanno trattenuta chiedendole di vuotare tasche e borsa. Mentre la 46enne restituiva varie confezioni di generi alimentari per un valore di 75 euro, sul posto sono giunti anche i carabinieri del Norm di Padova. Recuperata tutta la refurtiva, la donna è stata identificata e denunciata per furto aggravato.