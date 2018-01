Denuncia il furto dell'auto, ma viene ritrovata parcheggiata con borsa e chiavi intatti

Denuncia il furto dell'automobile, ma viene ritrovata parcheggiata con borsa e chiavi intatti.

LA DENUNCIA

L'episodio giovedì in riviera Paleocapa a Padova: la vettura, una Wolswagen Fox, è stata trovata senza segni di effrazione, ben parcheggiata, con all'interno sia chiavi che borsello intatti. E' stata restituita al legittimo proprietario. Per la polizia che ha raccolto la denuncia con tutta probabilità il conducente non ricordava dove fosse stata parcheggiata.