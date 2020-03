La berlina sparisce nella notte: dopo pochi minuti il posto di blocco inchioda il sospetto

É stato fermato a bordo di un'auto risultata rubata poco prima a un 29enne padovano e, in attesa di provare che sia anche l'autore materiale del furto, un moldavo di 44 anni è stato denunciato.

Il controllo

Sono 4 di martedì quando i militari di Noventa Padovana in servizio nel capoluogo lungo via San Marco alla Stanga intimano l'alt a un'Audi A4 Avant. Il veicolo accosta. Al volante c'è il 44enne M.A., pregiudicato noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora. Basta un rapido controllo nel database per scoprire che quell'auto risulta essere stata rubata giusto pochi minuti prima dalla vicina via Ancillotto a Mortise. Sul momento è impossibile provare che il moldavo sia anche colui che ha materialmente prelevato il veicolo ma tutti i sospetti puntano su di lui. L'uomo viene perciò denunciato per furto aggravato in modo tale da poter procedere con ulteriori indagini per fare piena chiarezza sul caso. La berlina nel frattempo è stata restituita al proprietario.