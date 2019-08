Raffica di furti nei locali, c'è un sospettato: la resa dei conti dopo le razzie

C'è un denunciato per la serie di furti subiti da cinque locali della città di Este tra il 17 aprile e il 4 giugno scorsi, uno dei quali colpito due volte. Il responsabile, secondo quanto raccolto dagli inquirenti, sarebbe un 27enne padovano.

I furti

I furti, almeno sei quelli contestati al ragazzo che ha già diversi precedenti specifici, risalgono alla fine della primavera. Il 17 aprile era toccato alla pizzeria L'Incontro dei Sapori, dove erano spariti 40 euro dal registratore di cassa. Poi era tornata la calma fino a fine maggio, quando si sono registrati quattro furti in rapida sequenza. iIl 23 al ristorante Ripasso di via Matteotti, con altri 240 euro trafugati, il 25 al Break bar con il colpo grosso da 1.500 euro rubati da un cambiamonete. Poi due colpi il 27 maggio, alla pizzeria Pomodoro da cui sono stati rubati 300 euro e due cellulari, e alla pasticceria Guzzo Dino con 100 euro. Infine il 4 giugno è toccata la seconda visita al Ripasso, dove sono spariti altri 150 euro.

Le indagini

In tutti i casi erano intervenuti i carabinieri, che hanno dato il via a un'accurata indagine confrontando testimonianze e immagini della videosorveglianza. Indagine che ha portato a individuare il 27enne T.A., originario di Piacenza d'Adige ma da qualche tempo residente a Lendinara. Il giovane sarebbe legato a tutte le scene, ragion per cui è stato denunciato per furto aggravato e continuato. Il provvedimento consentirà ora ulteriori sviluppi investigativi, non ultima la pista che sta valutando se abbia agito con la complicità di terze persone.