Furto in casa, spariscono una bici e la moto del bambino. Scovato il sospetto ladro

Una bicicletta da donna e una moto elettrica da bambino sono costati la denuncia a un 39enne originario della Moldavia.

Le indagini

A recuperare gli oggetti e denunciare l'uomo sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile di Padova che con un'indagine sono risaliti allo straniero. Gli accertamenti sono partiti mercoledì scorso, quando una 28enne ha denunciato il furto subito nella sua casa di Padova. Dal giardino erano spariti i due oggetti e gli inquirenti si sono messi sulle tracce del ladro raccogliendo le testimonianze dei residenti della zona e le immagini della videosorveglianza. In meno di una settimana sono arrivati i primi riscontri, che hanno permesso di identificare il 39enne G.O. Quando lo hanno rintracciato hanno trovato anche la refurtiva, denunciandolo per furto. La donna ha poi riavuto sia la bicicletta che la piccola moto.