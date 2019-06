Lei in bici, loro in scooter: prima lo scippo, poi la fuga

È successo tutto in pochi istanti: una donna è stata scippata in bici da due malviventi in scooter.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Tasca a Carmignano di Brenta: vittima una 43enne di San Pietro in Gu, che nella serata di venerdì 21 giugno è stata avvicinata da due soggetti a bordo di uno scooter che, una volta raggiunta, si sono appropriati in modo fulmineo della borsa (contenente 150 euro, telefono cellulare e documenti) che la donna aveva deposto nel cestino della bici. I due responsabili del reato si sono poi allontanati nelle vie limitrove facendo perdere le proprie tracce.