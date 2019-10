Ruba una bicicletta: convocato in caserma, si presenta con la due ruote e i vestiti del furto

Si è rivelato fatale il passo falso compiuto da B.L., 53enne di Este denunciato giovedì dai carabinieri di Monselice.

Il colpo

Gli inquirenti lo cercavano dopo essersi occupati della sparizione di una bicicletta segnalata dal legittimo proprietario. Lunedì infatti il mezzo era stato rubato da una rastrelliera all'esterno del centro commerciale Airone. I controlli incrociati subito messi in campo avevano visto comparire nella rosa dei sospettati anche il 53enne, che è quindi stato convocato in caserma.

Le prove

Forse pensando che il motivo della chiamata nulla avesse a che fare con il furto, è arrivato in via Orti proprio in sella a quella stessa bicicletta. A compromettere ancor più la sua posizione sono però stati anche gli abiti che aveva addosso. Lunedì alcuni testimoni avevano visto scappare il ladro, fornendone una descrizione agli inquirenti. Descrizione perfettamente corrispondente agli indumenti di B.L., che a fronte delle prove è stato denunciato. La due ruote è invece stata sequestrata e restituita al proprietario.