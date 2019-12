Ruba una bicicletta davanti alla farmacia, le testimonianze dei passanti lo inchiodano

Sperava di agire con il favore del buio, pochi secondi e senza dare nell'occhio. Invece i movimenti del 53enne S.A. non sono passati inosservati e gli sono valsi una denuncia.

Il furto

A richiedere l'intervento dei carabinieri mercoledì sera a Cadoneghe sono stati alcuni passanti. Nei pressi della farmacia Colombo lungo l'omonima via hanno notato un uomo trafficare attorno a una rastrelliera dov'era parcheggiata una bicicletta. Movimenti che non potevano essere confusi con quelli del proprietario che stesse semplicemente sganciando il lucchetto. L'uomo, liberato il mezzo, è salito in sella e si è velocemente allontanato ma poco lontano è stato rintracciato dalla pattuglia che lo ha scovato ancora intento a pedalare. Acclarato il colpo e recuperato il velocipede, S.A. è finito in caserma. Identificato in un 53enne di origine romena ma residente in paese, si è quindi visto denunciare per furto aggravato.