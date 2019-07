Disavventura a lieto fine per un'anziana: derubata, recupera il "prezioso" bottino

Non si è trattato di un semplice furto, ma di un autentico colpo al cuore. Quando Pierina Favaro si è resa conto della sparizione della sua bicicletta elettrica il pensiero è andato subito alla persona che gliela aveva regalata. Grazie all'impegno dei carabinieri dopo due settimane è riuscita a riaverla.

Il furto

La mattina del 28 giugno la donna, 74enne di Abano, è uscita dalla sua abitazione di via Diaz in sella alla sua bici elettrica. Ha percorso giusto un centinaio di metri, raggiungendo piazza Carlo Scarpa dove si è fermata per qualche minuto. Quando è tornata a recuperare il mezzo, ha scoperto che non c'era più. L'anziana ha quindi raggiunto la caserma sporgendo querela nella speranza di ritrovare la due ruote, che le era stata donata tempo prima da una persona cara, poi venuta a mancare.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato le indagini nella zona del furto, raccogliendo diversi indizi che puntavano verso un pregiudicato della zona. Secondo quanto accertato il 46enne quella mattina era in piazza Scarpa. Visti i suoi precedenti i militari si sono presentati a casa sua per una perquisizione che ha segnato la svolta nel caso. Nell'abitazione c'era proprio la bicicletta elettrica, perfettamente corrispondente alla descrizione fornita dalla donna derubata. Mentre A.L. è stato denunciato per furto aggravato, la bicicletta è stata sequestrata e riportata alla signora Pierina. Commossa e incredula, ha sentitamente ringraziato gli inquirenti per averle riportato quell'oggetto tanto caro.