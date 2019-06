Biciclette nel mirino dei ladri: carica in spalla la due ruote, incastrato da una donna

Le biciclette continuano a essere uno degli articoli più gettonati per i ladri improvvisati. Due quelli denunciati nella giornata di domenica tra Piove di Sacco e il capoluogo.

Colpo in centro storico

In serata gli agenti della Squadra volante hanno rintracciato in via Gabelli il 46enne padovano B.I. A chiederne l'intervento era stata una donna che alle 21.45 aveva notato una scena sospetta in via Altinate. Lì un uomo aveva prima urinato in strada, poi si era avvicinato a una rastrelliera caricandosi in spalla una bicicletta arancione con il lucchetto che ne bloccava ruote e telaio ma non ancorato al supporto metallico. La testimone ha descritto il sospetto ladro, che quando è stato individuato aveva ancora con sé il mezzo. Facendo leva su un paletto aveva appena rotto il lucchetto. Viste le prove a suo carico il 46enne è stato denunciato per furto aggravato e si è scoperto che vent'anni fa era già stato protagonista di un fatto analogo.

Incastrato dalle telecamere

Identica l'accusa nei confronti di E.S.Y., marocchino pregiudicato senza fissa dimora che bazzica nel Piovese. A lui sono risaliti i carabinieri che un paio di settimane fa avevano trovato la bicicletta di una padovana vicino al luogo in cui lo straniero è solito bivaccare. Il 2 giugno una 63enne di Pontelongo aveva segnalato il furto del mezzo dando il via alle indagini. La bici era stata recuperata dopo qualche giorno a Piove di Sacco e per capire chi l'avesse rubata sono state visionate le telecamere della zona del furto. Queste riprendevano il marocchino mentre se ne appropriava. Fatto che, unito al luogo del ritrovamento, ha portato alla denuncia.