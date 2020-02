Insegnante derubata a scuola: scoperti i due uomini che fecero sparire la borsetta

Si erano infilati all'interno della scuola media di Villanova di Camposampiero, impossessandosi della borsa di un'insegnante e del suo contenuto. Pochi giorni dopo le indagini dei carabinieri hanno portato all'individuazione dei responsabili.

Il furto

Il 35enne C.G. e il 28enne P.I.C., entrambi di origine romena e senza una dimora fissa, sono stati denunciati martedì con l'accusa di furto aggravato in concorso. Sarebbero loro, a quanto emerso da un'indagine curata dai carabinieri di Pionca di Vigonza, gli autori del furto commesso lo scorso 31 gennaio alla scuola media di via Caltana a Villanova. Quel giorno i due stranieri si sarebbero introdotti nell'edificio, rubando la borsetta di una docente 57enne di Massanzago e il portafoglio che vi era riposto. La vittima aveva sporto querela in caserma permettendo l'avvio di una serie di accertamenti che in breve tempo hanno permesso di collegare i due romeni al luogo e al momento del furto. Una volta rintracciati, i due stranieri si sono visti notificare il provvedimento mentre della refurtiva al momento non sarebbe stata trovata traccia.