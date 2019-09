Deruba una donna in patronato, i parrocchiani lo scoprono e lo fanno rintracciare

Sperava di agire indisturbato, ma i suoi movimenti non sono sfuggiti ai parrocchiani radunati per un incontro serale.

La denuncia

Si erano dati appuntamento al patronato della parrocchia di Santa Maria Assunta nella zona del Bassanello. Era ormai mezzanotte quando alcuni di loro hanno notato una persona estranea uscire da una delle stanze e pochi minuti dopo una donna si è resa conto che la sua borsetta con 50 euro e il cellulare era sparita. Poco ci è voluto per collegare i due episodi e mentre il ladro si allontanava sul posto sono stati chiamati i carabinieri, arrivato con una pattuglia del Nucleo radiomobile. Raccolte le testimonianze dei presenti i militari si sono messi alla ricerca dell'uomo, rintracciato poco dopo. F.G., 56enne, è stato portato in caserma e al termine degli accertamenti denunciato per furto aggravato.